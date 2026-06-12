Idee chiare per la porta: tutto su Kovar se parte il titolare di quest'anno

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Il Napoli continua a monitorare con attenzione il mercato dei portieri, valutando possibili alternative in caso di cambiamenti all’interno del reparto. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il club azzurro starebbe seguendo da vicino Matej Kovar, estremo difensore del Psv, stanotte protagonista al Mondiale, considerato un profilo interessante per il presente e per il futuro della squadra.

Kovar osservato speciale: possibile dopo Milinkovic-Savic

L’interesse per il portiere ceco si inserisce in una più ampia riflessione legata al futuro di Vanja Milinković-Savić, che avrebbe attirato l’attenzione di diversi club e potrebbe lasciare il Napoli in caso di offerte ritenute adeguate. Kovar si è messo in evidenza per reattività tra i pali, senso della posizione e soprattutto per la qualità nel gioco con i piedi, elemento ormai imprescindibile nel calcio moderno e nelle idee tattiche del club azzurro. Nonostante la giovane età, il portiere vanta già esperienze significative a livello internazionale, caratteristiche che lo rendono un profilo in linea con la filosofia del Napoli.