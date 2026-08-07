Lukaku ha già rifiutato due club e non cede alla corte della MLS: il motivo

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Romelu Lukaku è in uscita dal Napoli, ma si sente di poter essere ancora protagonista in uno dei Top 5 campionati europei.

Il futuro di Romelu Lukaku resta lontano dal Napoli, ma Big Rom non sembra intenzionato ad accettare la prima soluzione disponibile. Secondo quanto riferisce Tuttosport, l'attaccante belga non sarebbe convinto della corte dell'Atlanta United, che lo vorrebbe in MLS, e avrebbe già declinato le ipotesi Fenerbahçe e Trabzonspor.

Lukaku aspetta uno dei Top 5 campionati

La priorità di Lukaku sarebbe infatti quella di continuare la propria carriera in Europa, possibilmente in uno dei cinque principali campionati del continente. Per questo il centravanti preferisce aspettare eventuali opportunità da Premier League, Liga, Bundesliga, Ligue 1 o Serie A prima di prendere in considerazione destinazioni alternative.