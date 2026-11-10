Tuttonapoli Calciomercato Napoli, gennaio non cancellerà tutto: i problemi restano evidenti

Il mercato invernale è già atteso nella piazza azzurra per cercare di mettere una pezza su tutti i problemi di squadra e società.

Siamo alla seconda sosta stagionale, ma tutti già attendono una svolta in vista del mercato di gennaio. Manna e company dovranno lavorare sodo per aiutare una squadra, ad oggi decima in classifica, a fare una rimonta quasi impossibile. Tanti i nomi già tirati in ballo da tutti, da Varela del Monza a Bakola del Sassuolo, per dare nuova linfa a un gruppo forte ma fragile e ormai da svecchiare. I giovani dovranno essere il motore di un nuovo Napoli, dove però ci sarà da fare i conti con i vecchi problemi sul mercato.

Problemi di lista e non solo

Manna sta già lavorando per cercare di migliorare la rosa, ma la lista degli Under 23 è sempre piena, con Lang e Lucca ancora nella lista di quelli da dover vendere, con in aggiunta la situazione di Anguissa in cerca di una nuova squadra (unico slot che potrebbe liberarsi già a gennaio), mettendoci anche lo scozzese Scott McTominay in attesa di un'offerta di rinnovo molto difficile, oltre che molto dispendiosa sotto il punto di vista economico. Con tutte queste situazioni in ballo non sarà facile mettere le cose nel binario giusto. Si proverà a fare il massimo, unitamente ad un miglioramento degli aspetti di campo, anche se già in partenza le difficoltà sono evidenti.