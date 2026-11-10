Calciomercato Napoli, dall'Argentina: in arrivo offerta per Ovando! Il Rosario Central fissa il prezzo

Napoli, dall'Argentina: “Ovando è un fenomeno”! Offerta in arrivo, fissato il prezzo per trattare

Il Napoli guarda con grande attenzione al mercato argentino e potrebbe presto muoversi concretamente per Ignacio Ovando, talento 2007 del Rosario Central. Secondo le indiscrezioni provenienti dall'Argentina, il club azzurro starebbe valutando la possibilità di presentare un'offerta già la prossima settimana, in vista della sessione invernale di calciomercato. L'operazione potrebbe prevedere anche la permanenza temporanea del calciatore al Rosario Central, prima del suo eventuale trasferimento in Italia in estate o tra un anno. L'interesse del Napoli sarebbe concreto, ma al momento non risultano offerte ufficiali.

Napoli, Ovando nel mirino: servono 15 milioni di euro per trattare con il Rosario Central

La richiesta economica del Rosario Central sarebbe di 15 milioni di euro, cifra necessaria per aprire una trattativa. Dall'Argentina arrivano valutazioni particolarmente positive sulle qualità del giocatore: “Ovando è un vero fenomeno”. Secondo quanto riferito, le sue caratteristiche gli permetterebbero di adattarsi anche a un campionato fisico e combattuto come quello italiano. Il Napoli, tuttavia, potrebbe dover affrontare una concorrenza importante, considerando che sul difensore argentino sarebbero attese numerose offerte. La possibilità di un assalto azzurro resta dunque concreta, ma tutto dipenderà dalle prossime mosse sul mercato.