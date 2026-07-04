Khalaili, dal Belgio annunciano: offerta Inter rifiutata! L'Union SG spara alto

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Calciomercato Napoli, l'Inter è in vantaggio per Anan Khalaili ma non ha l'accordo con l'Union Saint-Gilloise: il club belga ha fissato il prezzo

Una delle notizie principali delle ultime ore è il sorpasso dell'Inter al Napoli per Anan Khalaili, ma occhio a considerare la trattativa già chiusa. Infatti, come annunciato dal portale belga Voetbal24, l'Union Saint-Gilloise ha rifiutato la prima offerta ufficiale dei nerazzurri: nonostante l'accordo già raggiunto tra il club di Marotta e l'entourage del calciatore, l'USG non ha intenzione di abbassare la propria richiesta di 30 milioni di euro, che è ben più alta rispetto alla cifra messa sul piatto dall'Inter in questo momento.

Khalaili, ci sono Inter e Napoli ma non solo: si preannuncia un'asta

"Il club nerazzurro è al momento il primo club ad aver presentato un'offerta concreta, ma non è certo l'unica in lizza. Anche il Tottenham e il Napoli hanno esplicitamente messo gli occhi sull'esterno dell'Union", scrive il portale belga Voetbal24. "Il fatto che i campioni d'Italia stiano spingendo così forte è una mossa strategica per rimanere in vantaggio rispetto alla concorrenza. Per l'Union, si preannunciano comunque una trattativa estremamente vantaggiosa, in cui si trova in una posizione di assoluto privilegio grazie all'ampio interesse internazionale".