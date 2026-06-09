Khalaili, non c'è solo il Napoli. Pronto assalto di 3 club inglesi
Il Napoli continua a monitorare il mercato alla ricerca di rinforzi per le corsie esterne e tra i profili valutati dalla dirigenza azzurra c’è anche Anan Khalaili, talento del Royale Union Saint-Gilloise che si è messo in evidenza nelle ultime stagioni in Belgio. Il club partenopeo segue con attenzione l’evoluzione della situazione legata all’esterno offensivo, considerato un elemento interessante per qualità tecniche e prospettive di crescita. Tuttavia, la strada che potrebbe portare il giocatore all’ombra del Vesuvio appare tutt’altro che semplice. Secondo quanto riportato da The Athletic, al momento non sarebbero ancora state presentate offerte ufficiali per il calciatore, legato al club belga da un contratto valido fino al 2028 e privo di clausole rescissorie.
Napoli, Premier League in vantaggio su Khalaili
Proprio l’assenza di una clausola e l’interesse crescente attorno al giocatore potrebbero favorire l’apertura di una vera e propria asta di mercato. In questo scenario il Napoli rischierebbe di partire in posizione di svantaggio rispetto ai club inglesi, forti di una capacità economica generalmente superiore. Su Khalaili, infatti, avrebbero già acceso i riflettori diverse società di Premier League. Tra queste figurano Bournemouth, Newcastle e Tottenham, squadre pronte a inserirsi con decisione qualora la trattativa dovesse entrare nel vivo.
Serie A Enilive 2026-2027
|VS
|Genoa
|Napoli
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro