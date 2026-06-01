Insigne e la suggestione per l'Afragolese: la posizione di Lorenzo è chiara

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La suggestione continua a vivere, anche se l'operazione è davvero complicata. Il nome di Lorenzo Insigne resta accostato con insistenza all'Afragolese, club che sta portando avanti un progetto ambizioso e che sogna di regalarsi un colpo dal valore tecnico e mediatico senza precedenti per la Serie D. Emergono nuovi dettagli su una situazione che resta in evoluzione. I contatti tra le parti sono continui e il dialogo non si è mai interrotto: l'Afragolese ha confermato il proprio interesse, mantenendo sul tavolo una proposta concreta e ribadendo la volontà di non rinunciare a quella che rappresenterebbe una delle operazioni più clamorose del calcio dilettantistico italiano.

La posizione di Insigne sull'ipotesi Afragolese

Dall'altra parte, però, filtra una posizione chiara dall'entourage del fantasista classe 1991: la priorità di Insigne resta quella di proseguire la propria carriera tra Serie A e Serie B. Le offerte, infatti, non mancano e il giocatore sta valutando con attenzione tutte le opportunità che gli consentirebbero di restare nel calcio professionistico. Nonostante ciò, l'opzione Afragolese non può essere considerata definitivamente tramontata. Il club rossoblù, guidato dal presidente Raffaele Mosca, continua a credere nella possibilità di convincere l'ex capitano del Napoli attraverso un progetto sportivo ambizioso e un forte richiamo alle radici. Per Insigne si tratterebbe di una scelta dal grande valore simbolico, con la possibilità di tornare a giocare nella sua terra e diventare il volto di una realtà intenzionata a puntare con decisione al salto tra i "grandi". A riportarlo è TMW.