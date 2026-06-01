Prende quota Dodò per la fascia: la valutazione della Fiorentina

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Il Napoli continua a lavorare sul mercato per rinforzare la fascia destra e nelle ultime ore sarebbe tornato con forza il nome di Dodò. Secondo quanto riportato da Il Roma, il direttore sportivo Giovanni Manna avrebbe già chiesto informazioni alla Fiorentina per il laterale brasiliano, considerato un profilo ideale per completare la fascia destra insieme a Giovanni Di Lorenzo.

Il prezzo fatto dalla Fiorentina per Dodò

La situazione contrattuale del giocatore potrebbe favorire eventuali trattative. Dodò è legato alla Fiorentina fino al 2027, ma al momento non sembrano esserci segnali concreti per un rinnovo. Per questo il club viola sarebbe disposto ad ascoltare offerte, con una valutazione che si aggira intorno ai 15 milioni di euro.

Concorrenza dalla Roma

Attenzione però alla concorrenza della Roma, che avrebbe inserito il brasiliano nella lista dei possibili rinforzi per Gian Piero Gasperini. Un fattore che potrebbe giocare a favore del Napoli è il rapporto di amicizia tra Dodò e David Neres. Gli azzurri osservano con attenzione l'evolversi della situazione.