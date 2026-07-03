Khalaili verso l'Inter, Manna ripensa a due alternative per la fascia destra

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Oggi alle 08:50 Calciomercato Napoli di Fabio Tarantino @Fa_Tarantino di Fonti preferite

Khalaili è vicino all'Inter e il Napoli ora ripensa a Dodo e Norton-Cuffy per la corsia destra. Manna al lavoro, in attesa di Allegri