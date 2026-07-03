Khalaili verso l'Inter, Manna ripensa a due alternative per la fascia destra

Khalaili verso l'Inter, Manna ripensa a due alternative per la fascia destraTuttoNapoli.net
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Oggi alle 08:50Calciomercato Napoli
di Fabio Tarantino
Khalaili è vicino all'Inter e il Napoli ora ripensa a Dodo e Norton-Cuffy per la corsia destra. Manna al lavoro, in attesa di Allegri

La corsia destra resta una delle priorità del mercato del Napoli, che continua a seguire con attenzione Anan Khalaili nonostante il deciso inserimento dell'Inter. Il club nerazzurro ha già trovato un'intesa con l'esterno dell'Union Saint-Gilloise e ora lavora per raggiungere l'accordo con la società belga. Gli azzurri, però, non hanno ancora abbandonato la pista che porta al talento israeliano e restano alla finestra, pronti a cogliere eventuali sviluppi qualora la trattativa tra le parti dovesse rallentare o complicarsi. Lo scrive il Corriere dello Sport.

Le alternative portano a Dodô e Norton-Cuffy

Parallelamente, la dirigenza continua a valutare profili alternativi per rinforzare la fascia destra. Tra i nomi più apprezzati c'è quello di Dodô della Fiorentina, classe 1998 e sotto contratto fino al 2027, valutato intorno ai 15 milioni di euro. Sul taccuino del Napoli figura anche Brooke Norton-Cuffy, esterno classe 2003 del Genoa, la cui valutazione è simile a quella del brasiliano. Il club rossoblù considera il giocatore cedibile nel corso di questa sessione di mercato, ma soltanto davanti a un'offerta ritenuta adeguata. 