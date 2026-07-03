Khalaili, svolta Inter: affare in chiusura e c'è accordo totale con l'esterno

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Khalaili sempre più vicino all'Inter, che accelera dopo aver perso Palestra. Anche il Napoli è forte sull'esterno dell'Union Saint-Gilloise

L'Inter è sempre più vicina a individuare il nuovo padrone della fascia destra. Nelle ultime ore il club nerazzurro ha intensificato i contatti per Anan Khalaili, esterno israeliano classe 2004, compiendo passi concreti che il Napoli non era riuscito a fare nelle scorse settimane. La società milanese ha infatti raggiunto un'intesa di massima con il giocatore sulla base di un contratto quinquennale, dopo che il calciatore ha dato il proprio assenso al trasferimento alla corte di Cristian Chivu. Khalaili è da tempo nel mirino dell'Inter e, con la partenza di Denzel Dumfries, la dirigenza vuole chiudere rapidamente l'operazione per consegnare al tecnico un nuovo titolare sulla corsia destra. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

Inter al lavoro con l'Union Saint-Gilloise

Definito l'accordo con il giocatore, resta ora da trovare l'intesa con l'Union Saint-Gilloise, proprietario del cartellino. Il club belga, che milita nella Jupiler Pro League, valuta Khalaili non meno di 20 milioni di euro e al momento non sembra intenzionato a fare sconti. La richiesta è legata anche agli accordi stipulati al momento dell'acquisto dal Maccabi Haifa nel 2024, operazione che prevede una percentuale sulla futura rivendita a favore della società israeliana.