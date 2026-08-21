Lang-Lucca via? Solo a titolo definitivo: la strategia di fine mercato del Napoli

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Calciomercato Napoli, il punto dell'esperto di mercato Niccolò Ceccarini

Ormai non manca molto alla fine del mercato ma alcune squadre hanno ancora bisogno di completarsi. Lo scrive nel suo editoriale il direttore di Tuttomercatoweb.com, Niccolò Ceccarini, partendo proprio dal Napoli che senza dubbio è una di queste, in attesa ancora di sfoltire la rosa per poi poter affondare con le trattative in entrata:

"Il direttore sportivo Manna dopo le uscite di Gutierrez e Lukaku si è mosso molto bene, piazzando due colpi: Favasuli e Badiashile. Il discorso però non è certo finito qui perché in attacco c’è movimento. Resta da capire dove potrà andare Lucca. L’idea della società è quella di una cessione a titolo definitivo, un’operazione non semplice dopo che è stato pagato quasi 40 milioni di euro la scorsa estate. E poi c’è Lang. Anche qui la posizione è quella di monetizzare il più possibile. L’Atalanta è in pole. Se ci sarà una doppia cessione il Napoli sicuramente farà un’operazione in entrata.

Lang-Lucca, se partono allora via al colpo dalla Premier

La società azzurra al momento guarda in Premier League dove le occasioni certo non mancano. Oltre a Gabriel Jesus che ha sicuramente costi molto elevati un’altra bella opportunità è rappresentata da Nicolas Jackson che dopo il rientro dal prestito al Bayern Monaco non rientra nei piani del Chelsea. Il Napoli ha preso visione della situazione e sta approfondendo i discorsi. Se ci dovessero essere le condizioni un tentativo verrà sicuramente fatto. Un altro nome da tenere presente è quello di Zirkzee. Il Manchester United ha aperto alla soluzione del prestito con diritto. Sul giocatore c’è anche la Juventus che mantiene alto il pressing".