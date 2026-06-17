L’Atalanta vuole Gaetano! Crescita super del valore: il Cagliari ha fissato il prezzo
Secondo quanto riportato dall'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, tra i profili seguiti dall'Atalanta per rinforzare il centrocampo c'è anche quello di Gianluca Gaetano. Il fantasista del Cagliari, reduce da una stagione di crescita costante e prestazioni convincenti, avrebbe attirato l'attenzione del club bergamasco.
La svolta nella sua annata è arrivata grazie all'intuizione di Fabio Pisacane. Dopo averlo utilizzato inizialmente sulla trequarti, il tecnico rossoblù ha deciso di arretrarlo in cabina di regia, affidandogli il compito di organizzare la manovra e gestire i ritmi della squadra. Una scelta che ha esaltato le qualità del giocatore, rendendolo uno degli elementi chiave del centrocampo del Cagliari.
Sarri vuole Gaetano: il Cagliari chiede 20 milioni
Nonostante l'interesse dell'Atalanta, il club sardo non sembra intenzionato a lasciarlo partire con facilità. Dopo averlo riscattato dal Napoli per circa 6 milioni di euro al termine del prestito, il Cagliari considera Gaetano un patrimonio tecnico importante. La sua valutazione attuale si aggirerebbe intorno ai 20 milioni di euro.
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