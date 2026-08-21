Napoli-Musso, c'è anche la Juventus se parte Perin (ma il suo addio si complica)

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Il Palermo non chiude definitivamente la porta a Mattia Perin, ma nelle ultime ore la trattativa per il portiere della Juventus si è fatta più difficile. Secondo Tuttosport, il nodo è economico: la richiesta bianconera viene giudicata eccessiva dal club rosanero, anche perché il City Football Group preferirebbe puntare su profili più giovani. L'operazione non è comunque saltata del tutto

Juventus, concorrenza al Napoli per Musso?

Il puzzle dei portieri bianconeri resta quindi da completare. Non è escluso che Perin rimanga a Torino: in quel caso la Juventus sarebbe pronta a discutere un rinnovo che gli garantisca la possibilità di partire la prossima estate. Nel frattempo, sarà lui il titolare all'esordio di campionato. Per l'eventuale sostituto, invece, nelle ultime ore Juan Musso - accostato fortemente anche al Napoli - avrebbe superato Emil Audero nelle gerarchie: il portiere argentino resta una pista concreta, favorita anche dai buoni rapporti con l'Atletico Madrid.