Lucca-Ferguson, scambio non fattibile: l’attaccante della Roma parte solo in un caso

di Francesco Carbone

L’ipotesi di scambio tra Lorenzo Lucca ed Evan Ferguson non sembra al momento praticabile. Il Napoli segue l’attaccante della Roma come possibile rinforzo offensivo, ma i giallorossi prenderebbero in considerazione una sua cessione solo in caso di arrivo di Joshua Zirkzee. Tutto resta quindi legato a incastri di mercato complessi, che potrebbero svilupparsi nelle prossime settimane, riferisce Sky Sport.