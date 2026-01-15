Idea Fortini della Fiorentina! Sky: concorrenza di un altro club di Serie A

Niccolò Fortini è uno dei nomi caldi del mercato di gennaio. Il giovane talento della Fiorentina, classe 2006, è seguito dal Napoli, ma anche la Roma si sta muovendo concretamente, riferisce Sky Sport.

I giallorossi valutano la rescissione anticipata del prestito di Tsimikas per liberare spazio in rosa e puntare con decisione sul prodotto del vivaio viola. La concorrenza è aperta e il futuro di Fortini potrebbe decidersi nelle prossime settimane.