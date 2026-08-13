Lang in uscita dal Napoli: l'esterno si propone al Galatasaray, la posizione dei turchi
C'è anche Noa Lang tra i numerosi calciatori presenti in questo momento nella rosa extra large del Napoli. L'olandese classe '99, reduce dall'esperienza fatta con la maglia del Galatasaray nella seconda parte dell'ultima stagione, fa parte di quei nomi che lo stesso club azzurro sta cercando di cedere per alleggerire il gruppo agli ordini di Allegri, ancora alle prese con i molti elementi tornati dai rispettivi prestiti.
Lang si propone al Galatasaray: la posizione dei turchi
Nelle ultime ore, per Lang, si è parlato di un possibile ritorno in Super Lig, proprio con la maglia del Galatasaray con la quale ha condiviso 19 presenze (tra campionato e coppe) e due gol. Uno scenario che, secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb.com, al momento non sussiste: il calciatore si è proposto ma il club turco ha detto no al ritorno dell'esterno.
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