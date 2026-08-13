Weekend di relax, poi la ripresa: Allegri spera di avere un volto nuovo, ecco chi
Il Napoli accelera per Benoit Badiashile e la trattativa con il Chelsea potrebbe essere arrivata finalmente alla svolta. Secondo quanto riferisce l'edizione odierna de Il Mattino, nella serata di ieri sarebbe andato in scena con ogni probabilità lo sprint decisivo tra i due club. Massimiliano Allegri ha dato fin dall'inizio il proprio via libera all'operazione e attende il centrale francese per rinforzare un reparto alle prese con diversi problemi fisici.
Badiashile-Napoli, Allegri spera di averlo già martedì
L'obiettivo è mettere Badiashile a disposizione di Allegri alla ripresa degli allenamenti a Castel Volturno, se non lunedì almeno martedì. Il tecnico spera così di poterlo inserire già nella lista dei convocati per Genoa-Napoli, in programma sabato 22 agosto alle 20.45. Difficilmente il francese verrebbe immediatamente lanciato in campo, ma la sua presenza consentirebbe ad Allegri di avere finalmente un'alternativa in più in una difesa attualmente in emergenza.
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