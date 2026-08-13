Atalanta-Lang, arrivano conferme: è nella shortlist di Sarri insieme a un altro

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Arrivano nuove conferme sull'interesse dell'Atalanta per Noa Lang. Il giocatore del Napoli è uno dei profili valutati insieme a Malick Fofana del Lione.

L'Atalanta fa sul serio per Noa Lang. Dopo le indiscrezioni delle ultime ore di Sky Sport, arrivano ulteriori conferme sull'interesse della Dea per l'esterno olandese del Napoli, che può lasciare gli azzurri in questa sessione di mercato. Il club bergamasco è alla ricerca di un'ala da aggiungere alla rosa di Maurizio Sarri e Lang è uno dei profili presi concretamente in considerazione.

Atalanta su Lang e Fofana

A confermare la pista è il giornalista Nicolò Schira: "L'Atalanta sta lavorando per ingaggiare un'ala e ha mostrato interesse per Malick Fofana dell'Olympique Lione e Noa Lang del Napoli". L'olandese è dunque in ballottaggio con Malick Fofana per rinforzare il reparto offensivo nerazzurro. Il Napoli resta in attesa di capire se l'interesse dell'Atalanta potrà trasformarsi presto in una vera e propria trattativa.