Badiashile-Napoli, ecco perché Manna non cambia le condizioni dell'affare
Il Napoli continua a spingere per Benoit Badiashile. Anche nel pomeriggio di ieri, prima dell'amichevole contro l'Aris Salonicco, sono proseguiti i contatti con il Chelsea per trovare l'intesa definitiva. Secondo Il Mattino, la posizione degli azzurri sulla formula resta chiara: 3 milioni di euro per il prestito e 20 milioni per l'eventuale riscatto. Nei dialoghi sarebbe entrata anche la quota dell'incasso per Lukaku destinata ai Blues, pari a poco più del 40%.
Badiashile-Napoli, perché Manna insiste sul diritto di riscatto
Il Napoli non vuole assumersi immediatamente un altro impegno economico importante in difesa, reparto nel quale negli ultimi anni sono già stati effettuati diversi investimenti senza ottenere sempre i risultati sperati. Per questo Badiashile viene considerato un "rischio calcolato" e il ds Giovanni Manna insiste sul diritto, senza vincoli per l'acquisto definitivo. La trattativa resta delicata, ma nella serata di ieri potrebbe essere arrivato lo sprint decisivo per avvicinare ulteriormente il francese all'azzurro.
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