"Lasciatemi andare al Fenerbahce": la richiesta al Napoli di Lukaku
Romelu Lukaku sembra sempre più intenzionato a lasciare il Napoli per iniziare una nuova avventura in Turchia. Il Fenerbahce sta accelerando per assicurarsi il centravanti belga, anche se resta ancora da raggiungere l’intesa economica con il club azzurro. Secondo quanto riportato dal portale turco Aspor.com, Lukaku avrebbe manifestato chiaramente la propria volontà al Napoli, chiedendo di essere ceduto: “Lasciatemi andare al Fenerbahce!”.
Lukaku, l'agente lavora alla cessione
Anche Federico Pastorello, agente dell’attaccante belga, starebbe lavorando per favorire la buona riuscita dell’operazione e avrebbe fatto pressioni sul Napoli affinché accetti la proposta del Fenerbahce, che si aggirerebbe intorno ai 5 milioni di euro. La richiesta della società azzurra, però, resta di circa 10 milioni.
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