Gabriel Jesus, obiettivo concreto: serve però acquisto a titolo definitivo
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La cessione di Romelu Lukaku in Turchia è un passaggio molto importante anche in chiave Gabriel Jesus, attaccante dell'Arsenal che sarebbe finito nel mirino di Max Allegri. A fornire gli aggiornamenti sulla trattavi sono gli esperti di mercato internazionale Fabrizio Romano e Matteo Moretto, attraverso il canale YouTube di Romano.
Gabriel Jesus, serve un acquisto a titolo definitivo
"Gabriel Jesus al Napoli è una possibilità concreta. È un discorso che il club azzurro sta portando avanti con gli agenti dell’attaccante brasiliano, il club conosce le condizioni dell’operazione. Serve una cquisto a titolo definitivo, l’Arsenal non apre al prestito e sul giocatore ci sono anche altri club. Per questo il Napoli deve fare spazio in attacco".
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Giornalista e vice-direttore di TuttoNapoli.net. Opinionista su Radio TuttoNapoli e Tmw Radio ed è presenza televisiva su Otto Channel, occupandosi inoltre di comunicazione e social media.
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