Badiashile, nodo formula: Chelsea vuole legare riscatto a due condizioni

Badiashile, nodo formula: Chelsea vuole legare riscatto a due condizioniTuttoNapoli.net
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Oggi alle 11:00Calciomercato Napoli
di Arturo Minervini
Il Napoli è pronto a tentare l’affondo per Benoit Badiashile, difensore centrale francese di proprietà del Chelsea

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, il Napoli è pronto a tentare l’affondo per Benoit Badiashile, difensore centrale francese di proprietà del Chelsea che Manna ha individuato come rinforzo per la retroguardia partenopea.

Badiashile, il Chelsea chiede l'obbligo di riscatto

Il club azzurro vorrebbe impostare l’operazione sulla base di un prestito oneroso da 2-3 milioni di euro, accompagnato da un diritto di riscatto fissato intorno ai 20 milioni. Il Chelsea, tuttavia, spingerebbe per inserire un obbligo di acquisto al verificarsi di determinate condizioni, che potrebbero essere legate al numero di presenze del giocatore o alla qualificazione del Napoli alla Champions League.