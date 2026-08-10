Lukaku, Fenerbahce alza l'offerta e chiede esami approfonditi

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Il Fenerbahce accelera per Romelu Lukaku e dalla Turchia arrivano nuove indiscrezioni sulla trattativa con il Napoli. Secondo quanto riportato dal portale turco Fanatik, il club di Istanbul avrebbe «rapidamente trovato un'intesa con Romelu Lukaku sui termini personali». Raggiunto l'accordo con l'attaccante belga, il Fenerbahce starebbe ora cercando di trovare quello definitivo con il Napoli. La prima proposta presentata agli azzurri sarebbe stata di 6 milioni di euro, successivamente ritoccata verso l'alto: «Inizialmente il Fenerbahce ha offerto al Napoli 6 milioni di euro, per poi alzare l'offerta a 9 milioni».

Lukaku, Fenerbahce chiede esami approfonditi

Secondo Fanatik, i turchi avrebbero inoltre deciso di accelerare i tempi, mettendo pressione alla società partenopea per ottenere una risposta definitiva. Il portale parla infatti di un vero e proprio ultimatum: «Il Fenerbahce pone un ultimatum al Napoli». La trattativa, dunque, sarebbe entrata in una fase decisiva, anche se un eventuale accordo tra le due società non comporterebbe l'immediata chiusura dell'operazione. Il Fenerbahce, prima di formalizzare l'acquisto, vorrebbe infatti verificare attentamente le condizioni fisiche di Lukaku.

«Anche se il Fenerbahce dovesse raggiungere un accordo con il Napoli, non finalizzerà immediatamente il trasferimento», riferisce Fanatik. Il motivo è legato proprio alle condizioni dell'attaccante: «Il fuoriclasse si sottoporrà a un accurato esame medico».