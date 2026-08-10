Anguissa, ora il Napoli lo blinda: le date del nuovo accordo

Anguissa, ora il Napoli lo blinda: le date del nuovo accordoTuttoNapoli.net
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Oggi alle 10:50Calciomercato Napoli
di Arturo Minervini

Il Napoli è sempre più vicino a blindare Frank Zambo Anguissa. Il centrocampista camerunese, elemento importante della rosa azzurra, sarebbe infatti a un passo dal prolungamento del contratto. A riferirlo è Nicolò Schira, giornalista ed esperto di mercato, che su X scrive: «Esclusiva - Frank Zambo Anguissa si avvicina al rinnovo del contratto con il Napoli fino al 2029, con opzione per il 2030».

Il futuro di Anguissa potrebbe dunque essere ancora a lungo a tinte azzurre, con il Napoli intenzionato a consolidare il rapporto con il centrocampista attraverso un nuovo accordo pluriennale.