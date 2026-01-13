Lucca-Benfica, dal Portogallo: "Richieste eccessive anche per il prestito"
TuttoNapoli.net
Lorenzo Lucca secondo il Benfica costa tanto e per questo motivo il club portoghese potrebbe cambiare obiettivo. Secondo O Jogo entro questa settimana verrà presa una decisione definitiva per non andare oltre e per regalare così quanto prima un centravanti a Mourinho.
Secondo il quotidiano il Napoli per cedere Lucca avrebbe chiesto 35 milioni di euro mentre per il prestito con diritto di riscatto ha chiesto indennizzo immediato di 2 milioni. Valutazione secondo i dirigenti lusitani ritenuta eccessiva. Lucca è in partenza e ormai da tempo è fuori dai piani del suo allenatore.
Meret, nuovo infortunio! Trauma distorsivo alla spalla: la nota SSCNapoli
