Raspadori ha fatto spazientire la Roma: trattativa ormai finita

Jack Raspadori ha fatto spazientire la Roma come scrive Il Messaggero oggi in edicola. Gasperini lo aspettava ma lui non ha aperto e ora potrebbe andare al Napoli oppure restare all'Atletico Madrid. "Per far spazientire un club serafico come la Roma ce ne vuole. Raspadori, o chi per lui, c’è riuscito.

Così al decimo giorno di tira e molla, alla mancata risposta alle sollecitazioni di Massara, si è voltato pagina. Se poi il ragazzo ci ripenserà, si vedrà nei prossimi giorni (stesso discorso per Zirkzee-United che ieri ha scelto il nuovo allenatore Carrick) visto che a Trigoria vogliono portarsi avanti con la rivoluzione che attende il reparto offensivo in estate e regalare tre attaccanti a Gasperini".