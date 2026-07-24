Lucca ha mercato in Serie A: due club lo hanno chiesto al Napoli
Il quotidiano Il Mattino analizza il futuro di Lorenzo Lucca, attaccante del Napoli, dopo l'infortunio rimediato nel primo test stagionale disputato dagli azzurri contro l'Arezzo a Dimaro. L'ex Udinese ha subito uno stop che ha acceso l'attenzione sul suo percorso nella nuova stagione, ma al momento la volontà del club sembra essere quella di confermarlo in rosa. Il centravanti dovrebbe infatti rimanere a disposizione come alternativa a Hojlund, garantendo così una soluzione offensiva importante nelle rotazioni di Antonio Conte. Nonostante le indicazioni provenienti dall'ambiente partenopeo, però, continuano a circolare indiscrezioni relative a possibili movimenti di mercato che coinvolgono il giocatore.
Lucca tra conferma al Napoli e nuove sirene di mercato
Secondo quanto anticipato dal quotidiano, l'attaccante resta nel mirino di alcune società interessate a valutarne l'acquisto. Tra queste figura la Fiorentina, alla ricerca di un rinforzo nel reparto avanzato soprattutto in caso di partenza di Kean, ma anche il Torino avrebbe manifestato attenzione nei confronti del classe 2000. Il futuro di Lucca resta dunque un tema aperto, con il Napoli chiamato a valutare eventuali proposte e il giocatore concentrato sul recupero dall'infortunio.
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