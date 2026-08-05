Esposito-Cagliari, cresce la tensione: club chiede visita medica, Napoli sullo sfondo

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La situazione tra Sebastiano Esposito e il Cagliari continua a complicarsi.

La situazione tra Sebastiano Esposito e il Cagliari continua a complicarsi. Secondo quanto riferito da Tuttomercatoweb, il club rossoblù avrebbe chiesto all'attaccante di sottoporsi a una visita con i medici della società, dopo aver ricevuto nei giorni scorsi un certificato medico inviato dal calciatore. Una richiesta che, però, difficilmente verrà accolta. L'ipotesi più concreta è che Esposito non si presenti, alimentando ulteriormente un rapporto già fortemente deteriorato.

Esposito-Cagliari, cresce la tensione: possibile nuovo strappo, sullo sfondo anche il Napoli

Alla base della rottura ci sono le trattative per il rinnovo del contratto. L'attaccante aveva lasciato il ritiro di Temù a causa delle divergenze con il club sull'ingaggio: il giocatore avrebbe chiesto un adeguamento fino a circa 1,7 milioni di euro a stagione, rispetto agli 800 mila euro percepiti attualmente. Il Cagliari avrebbe invece messo sul tavolo un'offerta da 1,2 milioni, ritenuta insufficiente dal calciatore.

Da quel momento i rapporti si sarebbero incrinati in modo definitivo, con Esposito ormai orientato a cambiare squadra durante questa finestra di mercato.

L'interesse nei suoi confronti non manca. Sulle tracce dell'attaccante ci sarebbero Atalanta, Napoli, Como e anche alcuni club di Premier League, pronti a inserirsi qualora la separazione dal Cagliari diventasse ufficiale.