Avanti tutta per Badiashile, Sky: "Si attende ok definitivo del Chelsea, le cifre"

vedi letture

Dopo la cessione di Miguel Gutierrez e la ormai formalizzata partenza di Romelu Lukaku al Fenerbahce, il Napoli può ora concentrarsi con maggiore attenzione sul mercato in entrata. Il club azzurro sta stringendo per Costantino Favasuli, mentre proseguono i contatti con il Chelsea per Benoit Badiashile. Per il difensore francese, il Napoli ha messo sul tavolo una proposta basata su un prestito oneroso da 3 milioni di euro, accompagnato da un diritto di riscatto. Lo fa sapere Sky Sport. La società partenopea è in attesa del via libera dei Blues, con la trattativa che resta dunque in evoluzione. L’obiettivo è quello di completare gli innesti necessari per rinforzare la rosa a disposizione e consegnare a Conte nuove soluzioni in vista della prossima stagione.

Napoli, resta aperta anche la pista Gabriel Jesus

Tra i nomi ancora presenti sul taccuino del Napoli c’è anche Gabriel Jesus, operazione che, però, dipende da alcuni incastri di mercato. Il club dovrà infatti valutare attentamente gli equilibri del reparto offensivo e capire se l’eventuale arrivo dell’attaccante brasiliano possa concretizzarsi già attraverso la cessione di Noa Lang. A complicare ulteriormente il quadro c’è la presenza in rosa di Lorenzo Lucca, sul quale il Napoli ha effettuato un investimento importante.