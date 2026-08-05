Futuro Lukaku, si lavora per la pista americana: le ultime

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Il club statunitense sta lavorando per convincere Lukaku a trasferirsi negli Stati Uniti,

Romelu Lukaku non si è presentato al ritiro precampionato del Napoli. La notizia è stata ripresa dall'esperto di calciomercato Fabrizio Romano, che conferma come l'attaccante belga sia destinato a lasciare il club azzurro nel corso di questo mese. Sul centravanti c'è il forte interesse dell'Atlanta United, deciso a portarlo in MLS. Il club statunitense sta lavorando per convincere Lukaku a trasferirsi negli Stati Uniti, ma il giocatore starebbe valutando anche altre opportunità in vista di un trasferimento estivo.

Lukaku, c'è la pista MLS

L'assenza al raduno rappresenta un ulteriore segnale di come il futuro dell'ex Inter e Roma sia ormai sempre più lontano da Napoli, con le prossime settimane che potrebbero risultare decisive per definire la sua nuova destinazione.