Cheddira, si lavora all'addio: contatti avviati con due club di A

vedi letture

Walid Cheddira è sempre più vicino all'addio al Napoli.

Walid Cheddira è sempre più vicino all'addio al Napoli. A fare il punto è il giornalista ed esperto di mercato Nicolò Schira, che su X rivela come l'attaccante marocchino sia in attesa della giusta opportunità per proseguire la propria carriera in Serie A.

Napoli-Cheddira, si lavora all'addio

Secondo Schira, gli agenti del classe 1998 stanno lavorando per trovare una nuova sistemazione e avrebbero già avviato i contatti con Genoa e Cagliari, due club alla ricerca di un rinforzo per il reparto offensivo.