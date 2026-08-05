Vendere Milinkovic-Savic e reinvestire la cifra per Atubolu: le strategie per la porta

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La Gazzetta dello Sport rilancia il nome di Noah Atubolu come uno dei principali candidati a difendere la porta del Napoli in vista del futuro

La Gazzetta dello Sport rilancia il nome di Noah Atubolu come uno dei principali candidati a difendere la porta del Napoli in vista del futuro. Il portiere del Friburgo, classe 2002, avrebbe già espresso una chiara preferenza per il campionato italiano, rendendo la destinazione azzurra particolarmente gradita. Secondo il quotidiano sportivo, "Atubolu ha un contratto in scadenza nel 2027 e ha già rifiutato più volte la proposta di rinnovo del Friburgo". Una situazione che potrebbe favorire la cessione già in questa finestra di mercato.

Calciomercato Napoli, idea Atubolu

La Gazzetta dello Sport aggiunge che "il portiere ha le idee chiare: vuole giocare in Italia e guarda con interesse all'opzione Napoli, che gli permetterebbe anche di giocare la Champions League". Il club tedesco avrebbe già fissato la valutazione del giocatore. Come sottolinea il quotidiano, "il Friburgo ha già fatto il prezzo, 15 milioni", una cifra che il Napoli potrebbe coprire con l'eventuale cessione di Vanja Milinkovic-Savic, sul quale restano vivi gli interessi di alcuni club stranieri, anche se finora non sarebbero arrivate offerte ufficiali.

Infine, la Gazzetta dello Sport evidenzia anche la prospettiva strategica dell'operazione: "Atubolu ha 24 anni, un fisico possente e una grande personalità. E per il Napoli si tratterebbe di un investimento a lungo termine"