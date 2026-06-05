Manna ha un preferito: se parte Anguissa, già scelto il sostituto

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Calciomercato Napoli, il ds Manna al lavoro per l'eventuale addio di Anguissa. Piace Rios del Benfica a centrocampo: le ultime

Tra i profili seguiti dal Napoli in vista della prossima stagione, quello di Richard Rios occupa una posizione di primo piano, soprattutto nell’eventualità di una partenza di Frank Anguissa. Il centrocampista colombiano è considerato il candidato ideale per raccogliere l’eredità del camerunese grazie a caratteristiche tecniche e atletiche che consentono di coniugare intensità, dinamismo e qualità nella gestione del gioco. Un identikit che risponde perfettamente alle esigenze del club azzurro, da tempo alla ricerca di interpreti in grado di garantire equilibrio e presenza in entrambe le fasi. Lo si legge sul Cds oggi in edicola.

Rios in cima alla lista dei desideri del Napoli

Classe 2000, Rios è ormai una presenza stabile nella nazionale colombiana e si prepara a vivere il primo Mondiale della sua carriera. La sua crescita nelle ultime stagioni ha attirato l’attenzione di diversi club europei, aumentando inevitabilmente anche il suo valore di mercato. Attualmente di proprietà del Benfica, il centrocampista rappresenta un investimento importante.

Il Napoli sa che sarà investimento notevole

Nell’estate del 2025 il club portoghese ha infatti versato circa 30 milioni di euro, bonus esclusi, per assicurarsene le prestazioni. Una valutazione che testimonia il peso specifico raggiunto dal giocatore e che rende l’operazione tutt’altro che semplice. Nonostante ciò, il Napoli continua a monitorare con attenzione la situazione, convinto che Rios possa essere uno dei profili più adatti per rinforzare la mediana e garantire continuità tecnica e fisica al progetto futuro.