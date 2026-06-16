Podcast Napoli sul 2008 Natali, parla papà Cesare: "Ecco in base a cosa sceglierà"

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Il Napoli è interessato ad Andrea Natali, difensore classe 2008 del Bayer Leverkusen. Papà Cesare Natali, ex calciatore, parla del suo futuro.

L'ex difensore Cesare Natali ha parlato a Radio FirenzeViola soffermandosi anche sulle voci di mercato che riguardano il figlio Andrea, giocatore del Bayer Leverkusen finito nel mirino di diversi club italiani come Napoli, Bologna e Cagliari: "E' maggiorenne, ho meno voce in capitolo... Le squadre italiane che possono essere interessate a lui? A prescindere che sia un top club o una squadra media, deve andare in un ambiente che ti permette di crescere, in cui lavorano su di te, che ti permette di migliorare e di essere competitivo ad alti livelli".

Quali le proposte più allettanti? "L'allettante alla sua età non è legato né all'aspetto economico né al blasone del club. Parlando di giovani l'allettante è legato all'aspetto sportivo, dove possono metterti nelle migliori condizioni nel miglior tempo possibile, permettendoti di affacciarti al calcio dei grandi. Non ci sono preclusioni né su squadre né su mercati, non è più uno da settore giovanile. Le situazioni che si stanno creando sono tutte indirizzate da questi aspetti, a prescindere da blasone o importanza del club".