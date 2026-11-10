Doppio colpo in attacco: subito due Under per non occupare posto in lista?

Calciomercato Napoli, Gittens e Varela nel mirino per gennaio: entrambi under, non occuperebbero posto in lista

Il Napoli guarda a Gittens e Varela per il mercato di gennaio, e i due hanno un punto in comune: l’età. Simile. Quasi coetanei. L’esterno del Chelsea è un classe 2004, la punta del Monza un classe 2005. Sono entrambi calciatori giovani e, secondo le regole della Serie A, entrambi Under, e questo è un dettaglio che nel mercato azzurro pesa più di quanto sembri.

Il vantaggio della lista

Il motivo è regolamentare e tattico. Gli under non occupano un posto nella lista dei calciatori da registrare per la Serie A, una condizione che permette al club di inserire nuovi elementi senza dover escludere nessuno dai ruoli già coperti. Per una rosa che ha bisogno di rinforzi ma che deve fare i conti con le uscite e con gli incastri del mercato, avere profili che non pesano sulla lista rappresenta un vantaggio concreto. Anche per questo, a quanto sembra, il Napoli sta ragionando su entrambi i nomi in vista di gennaio, con la dirigenza chiamata a trovare le soluzioni più adatte a una finestra giudicata decisiva.

Due profili diversi, un unico obiettivo

Gittens e Varela interpretano ruoli differenti. Il primo è un esterno offensivo, il secondo un centravanti, ma entrambi risponderebbero all’esigenza di aggiungere gioventù e qualità in avanti. Resta da capire quali saranno le condizioni delle due operazioni, con la concorrenza di altri club e le richieste dei rispettivi proprietari. Il Napoli, intanto, ha già individuato i nomi, e i prossimi mesi diranno se i due giovani potranno davvero vestire la maglia azzurra con il vantaggio di non occupare posto in lista.