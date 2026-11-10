C'è un attaccante che Allegri rimpiange: lo aspettava in estate
Il grande rimpianto di Allegri si chiama Gabriel Jesus. Il tecnico del Napoli lo aspettava in estate, ma l’attaccante brasiliano non è arrivato, e quella mancata operazione continua a pesare nelle riflessioni attorno alla squadra. In una stagione complicata, con risultati deludenti e un reparto offensivo che fatica a garantire continuità, l’assenza di un centravanti di livello è uno dei temi più discussi dell’ambiente azzurro.
Un’estate senza il colpo in attacco
L’idea di portare Gabriel Jesus a Napoli era viva già nei mesi del mercato estivo, quando l’allenatore attendeva rinforzi in grado di alzare il livello della rosa. L’operazione, però, non si è concretizzata e il club ha chiuso la sessione senza regalare ad Allegri la punta che sperava di avere a disposizione. Una scelta, o una circostanza, che oggi viene letta come uno dei motivi delle difficoltà incontrate dalla squadra, soprattutto in fase realizzativa.
Gennaio, la speranza di una grande punta
Ora lo sguardo è rivolto alla finestra invernale. Allegri si augura che a gennaio arrivi finalmente una grande punta, un attaccante capace di cambiare il peso del reparto e di dare alla squadra nuove soluzioni. Per la dirigenza, guidata dal direttore sportivo Manna, si apre una sessione delicata, in cui dovrà conciliare le esigenze tecniche con gli incastri delle uscite e con i vincoli economici. Resta da capire quali profili entreranno davvero nel mirino, ma il messaggio è chiaro: per rilanciare la stagione serve un colpo importante in avanti, uno di quelli che il tecnico aspettava già dall’estate.
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