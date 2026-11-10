Anguissa verso l'addio a gennaio: spunta già il nome del sostituto

Calciomercato Napoli, serve una mezzala: Manna prova a prendere Bakola dal Sassuolo. Diciottenne francese con 9 presenze in Serie A

Il Napoli deve fare i conti con un’esigenza precisa in vista del mercato: una mezzala. Il reparto di centrocampo è al centro delle riflessioni della dirigenza, che guarda al futuro con la consapevolezza che il contratto di Anguissa possa portare il camerunense a lasciare il club a fine stagione. Una prospettiva che spinge gli azzurri ad anticipare i tempi e a individuare per tempo le alternative.

Il caso Anguissa e la pista Sassuolo

Come riferisce Tuttosport, che ha fatto il punto sulle necessità della squadra, André Frank Zambo Anguissa potrebbe già da gennaio accordarsi con un’altra società, per poi salutare a fine stagione. Per questo il direttore sportivo Giovanni Manna starebbe provando a prendere dal Sassuolo Darryl Bakola, centrocampista francese di 18 anni. Il giovane ha già collezionato 9 presenze stagionali in Serie A, 7 delle quali da titolare, numeri che raccontano una crescita rapida e un impatto immediato nel massimo campionato. Il Sassuolo lo ha acquistato per una cifra complessiva di 12 milioni di euro, bonus inclusi.

Un profilo giovane per il futuro

L’eventuale arrivo di Bakola risponderebbe a una logica precisa: puntare su un profilo giovane e già abituato a giocare in Serie A, in grado di crescere nel tempo e di inserirsi in un reparto destinato a cambiare volto. Resta da capire quali saranno le condizioni dell’operazione e quanto il Sassuolo sarà disposto a chiedere per un talento su cui ha investito da poco. Il Napoli, intanto, lavora per farsi trovare pronto, con la dirigenza chiamata a muoversi tra entrate e uscite in una sessione invernale che si preannuncia decisiva per il futuro della rosa.