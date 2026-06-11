Napoli su Frattesi! Sky: può arrivare a una condizione, per l'Inter non è intoccabile

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Frattesi, nei prossimi giorni è atteso un confronto tra il club nerazzurro e il Nottingham Forest, mentre il Napoli continua a monitorare con attenzione

Il nome di Davide Frattesi torna ad accostarsi al Napoli. Secondo Sky Sport, il centrocampista dell'Inter continua a essere nei pensieri del club azzurro in vista della prossima sessione di mercato. "Il Nottingham Forest è nuovamente interessato a Frattesi, sul quale però c'è anche il Napoli", ha spiegato il giornalista. Un interesse che, come noto, potrebbe diventare concreto soprattutto qualora Frank Anguissa dovesse lasciare gli azzurri in estate.

Frattesi-Napoli, per l'Inter non è più intoccabile

L'Inter, inoltre, starebbe valutando alcune cessioni per finanziare nuovi acquisti e la posizione di Frattesi non sarebbe più considerata intoccabile. Nei prossimi giorni è atteso un confronto tra il club nerazzurro e il Nottingham Forest, mentre il Napoli continua a monitorare con attenzione l'evoluzione della situazione