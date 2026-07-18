Milinkovic-Savic, altre sirene dalla Premier League: dopo l'Hull City piace a un altro club
Il mercato del Napoli resta legato alle uscite. La rosa a disposizione di Massimiliano Allegri è ancora troppo ampia e, prima di chiudere nuovi acquisti, il club dovrà necessariamente sfoltire l'organico. Con 32 giocatori convocati per il ritiro di Dimaro, la priorità del direttore sportivo Giovanni Manna resta quella di completare diverse cessioni.
Due club di Premier League su Milinkovic-Savic
Allegri attende almeno due rinforzi una volta liberati alcuni posti in rosa: un terzino destro e un portiere, qualora dovesse partire Vanja Milinkovic-Savic. Per quanto riguarda l'estremo difensore ex Torino restano vive alcune piste in Premier League, con Hull City e Leeds (se non chiuderà per Zion Suzuki del Parma, la prima scelta degli inglesi) tra i club interessati al serbo. A riportarlo è il Corriere dello Sport.
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