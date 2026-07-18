Vlahovic-Napoli, da Torino: nessuna chiamata da Manna né da altri club italiani (Juve a parte)
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L'ex Juventus Dusan Vlahovic continua a prendere tempo sul Besiktas: gli azzurri, al momento, non sono entrati in scena.
Il futuro di Dusan Vlahovic resta tutto da scrivere. Secondo quanto riferisce Tuttosport, l'attaccante serbo continua a valutare le opzioni sul tavolo e non ha ancora dato una risposta definitiva al Besiktas, che gli ha proposto un contratto da 8 milioni di euro netti a stagione.
Il Napoli non ha mai fatto offerte a Vlahovic
Vlahovic continua a sperare nella chiamata di un top club europeo, con il Barcellona che rappresenterebbe la destinazione più gradita. Tuttavia, dalla Catalogna non sono arrivati segnali concreti e, allo stesso modo, non è partita alcuna offensiva del Napoli per provare a inserirsi nella corsa al centravanti. Anche l'Inter appare orientata a confermare gli attuali attaccanti, mentre la Juventus resta in attesa di sviluppi sulla situazione del giocatore.
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Giornalista sportivo per TuttoNapoli.net e TuttoMercatoWeb.com. In tv su Telecapri, segue da vicino le vicende del Napoli e del calcio italiano.
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