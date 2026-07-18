Il Napoli vuole un giovane come vice-Di Lorenzo: Favasuli in pole, ecco il prezzo

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Oggi alle 15:00Calciomercato Napoli
di Pierpaolo Matrone
Il terzino del Catanzaro Costantino Favasuli è uno dei profili più graditi al Napoli per rinforzare la corsia destra.

Il Napoli continua a programmare i prossimi innesti, pur con il mercato ancora condizionato dalle cessioni. Secondo il Corriere dello Sport, il nome che sta guadagnando terreno per rinforzare la fascia destra è quello di Costantino Favasuli, esterno del Catanzaro seguito con attenzione dal direttore sportivo Giovanni Manna.

Valutazione da 7 milioni per Favasuli

L'idea del Napoli è quella di affiancare a Giovanni Di Lorenzo un terzino giovane e di prospettiva. Favasuli risponde perfettamente a questo identikit, anche se il Catanzaro valuta il cartellino circa 7 milioni di euro. Sull'eventuale trasferimento pesa anche la posizione della Fiorentina, che detiene il 50% sulla futura rivendita del classe 2004, elemento destinato a incidere sulla trattativa.