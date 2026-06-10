Il Napoli piomba su Natali, l'agente: "Non piace solo a Manna, ma a tanti club europei"

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Tra i giovani sotto osservazione per il calciomercato del Napoli c'è anche Andrea Natali: l'agente Raiola rivela che piace a Manna e non solo.

A Stile TV nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra” è intervenuto Enzo Raiola, agente di Andrea Natali, difensore classe 2008 di proprietà del Bayer Leverkusen su cui è vivo l'interesse del Napoli: "Natali? Manna ha esperienza nei settori giovanili ed ha una visione importante. C’è bisogno di freschezza nell’ambiente calcistico italiano e lui ha le competenze per farlo. Su Natali c’è una bellissima storia perchè il primo giocatore italiano che si è affidato a Mino Raiola è stato il papà Cesare. Questo mi fa pensare che mi sto facendo vecchio, se inizio a seguire i figli dei giocatori che sono stati con noi! Scherzi a parte, sono orgoglioso perchè vuol dire che il rapporto creato è forte.

Andrea ha un’intelligenza fuori dal comune, è semplice, umile e un vero professionista. E’ cresciuto da giovane al Milan, poi il papà si è trasferito a Barcellona per cui ha seguito anche la scuola spagnola ed ha giocato anche in Germania, in Olanda ed ha fatto bene. Natali è molto attenzionato non solo dal Napoli, ma da tante società europee. Andrea esempio parla 4 lingue".