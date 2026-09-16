Palladino-Napoli, Romano svela: “Nessun contatto, ADL resta assolutamente convinto di Allegri”

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Fabrizio Romano smentisce contatti tra Napoli e Palladino: De Laurentiis resta convinto della scelta di Allegri.

Fabrizio Romano, giornalista ed esperto di mercato internazionale, sul proprio canale YouTube ha parlato di Raffaele Palladino, nuovo allenatore del Bologna, soffermandosi anche sulle indiscrezioni che lo avevano accostato al Napoli e sulla posizione di Massimiliano Allegri: “Palladino è stato mai un pensiero di Aurelio De Laurentiis per il Napoli? E' stata la prima scelta di tutta la dirigenza del Bologna, sia ai piani più alti che ai piani dirigenziali, quindi dalla proprietà alla dirigenza. È un allenatore che al Bologna piace tanto per una serie di ragioni, non soltanto di gioco, anche di carisma, anche di abitudine alla gestione di determinati giocatori. Insomma, il Bologna è convinto che sia l'uomo giusto, gli ha fatto un contratto di tre anni. Si era parlato tanto del Napoli durante gli ultimi giorni, premesso che per me in certi casi si esagera un po'. Cioè, è vero che il Napoli ha perso un paio di partite e, tra l'altro, insomma, Como, Inter, Arsenal, il Napoli non è che abbia fatto chissà quali disastri, per cui sicuramente Massimiliano Allegri sta lavorando con una squadra diversa, nuova".

Piena fiducia in Allegri.

"È stato un inizio di stagione non semplice, intanto poi ha battuto il Bologna, ma al di là di questo, al di là dei risultati, il Napoli non ha mai avuto conversazioni durante le ultime settimane con alcun allenatore. Si era parlato di Palladino perché è andato a vedere una partita, ma in realtà Raffaele Palladino, come tutti gli allenatori importanti, viaggia, studia, migliora, guarda partite, ma non vuol dire che Palladino stesse andando ad allenare il Napoli. Anzi, mi risulta che non ci fosse nessun contatto, ma non solo con Palladino, con nessun allenatore. De Laurentiis ha fatto un contratto importante ad Allegri e De Laurentiis al momento resta assolutamente convinto della scelta che ha fatto. Poi Allegri, come tutti, è soggetto a revisioni legate ai risultati, ma oggi il discorso resta assolutamente sotto controllo".