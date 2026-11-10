Ultim'ora Occhio a De Bruyne, Tmw: "C'è una clamorosa ipotesi per gennaio"

Calciomercato Napoli, gennaio di cambiamenti: anche De Bruyne in bilico dopo la rottura con lo spogliatoio. Il San Diego FC potrebbe tornare alla carica

Il Napoli è pronto a cambiare a gennaio, e non poco. La situazione difficilissima vissuta dalla squadra, tra morale, autostima, gioco e prospettive, lascia presupporre un mercato di cambiamenti anche in uscita. Non mancano infatti i giocatori che hanno steccato e che stanno deludendo, altri casi aperti e altrettanti calciatori con il rinnovo in bilico.

De Bruyne, la rottura con lo spogliatoio

Per questo sarà da monitorare anche il futuro di Kevin De Bruyne. Pesa l’ingaggio da 6 milioni di euro percepito dal belga, ma pesano soprattutto le rotture evidenti con una parte dello spogliatoio. Da casa Napoli arriva, in modo legittimo e comprensibile, un messaggio di segno opposto: la società blinda e sigilla la situazione. Le immagini, però, sono evidenti. C’è lo scontro con Lorenzo Lucca e ci sono le parole di Matteo Politano, che tra le righe non le ha mandate a dire, pur senza citare De Bruyne. Un clima che alimenta i dubbi sul futuro del centrocampista. Lo scrive Tmw.

Ipotesi MLS

De Bruyne potrebbe dunque lasciare a gennaio, anche se nulla è scontato. Tra le destinazioni più probabili, nel caso, c’è la Major League Soccer: il San Diego FC lo aveva già cercato con forza nel 2025 e la formazione californiana potrebbe tornare alla carica. Il belga, del resto, apprezza gli Stati Uniti al punto da andarci spesso in vacanza. Per ora non c’è nulla di deciso e la società continua a difendere il giocatore, ma l’ipotesi americana resta sul tavolo e potrebbe prendere quota con l’avvicinarsi della finestra invernale.