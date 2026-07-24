Rao verso l'addio: torna in Serie B, accordo a un passo

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Tuttosport fa il punto sulla trattativa tra Napoli e Pisa per Emanuele Rao, giovane attaccante di proprietà del club azzurro. Il talento classe 2005 sarebbe vicino al trasferimento in prestito alla formazione toscana, che ha accelerato nelle ultime ore per assicurarsi le prestazioni dell'esterno offensivo. Rao, cresciuto nel vivaio campano, è reduce da una stagione positiva al Bari, dove ha collezionato 35 presenze mettendo a referto 6 gol e 3 assist. Le sue qualità hanno attirato l'interesse di diversi club, ma il Pisa sembra aver compiuto il passo decisivo per anticipare la concorrenza.

Rao verso il Pisa: accordo raggiunto con il Napoli

Secondo quanto riportato dal quotidiano, il club toscano avrebbe raggiunto l'intesa con il Napoli sulla base di un prestito oneroso da 1 milione di euro, senza inserire alcun diritto di riscatto. Una formula che testimonia la volontà del Pisa di puntare sul giovane talento e di garantirgli continuità in un contesto competitivo. Tra le squadre interessate c'era anche il Palermo, indicato come uno dei principali pretendenti, ma la società nerazzurra è riuscita a chiudere l'operazione sfruttando anche le risorse arrivate dalla cessione di Durosinmi.