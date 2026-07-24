Parole Manna su De Bruyne, Sky: "E' un big e verrà comunque ascoltato"

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Massimo Ugolini, giornalista di Sky Sport, è intervenuto in diretta da Dimaro: "Buongiorno? Intervento riuscito perfettamente, sarà out 2-3 mesi e questo è un problema perché Beukema tornerà tardi e quindi c'è emergenza in difesa. Manca dunque l'alleato di Rrahmani, il suo compagno. Manna ha fatto capire che con Allegri decideranno se e quando intervenire sul mercato. Per ora serve tempo per l'inserimento di Marin e Marianucci.

A Manna non sono piaciute le parole di De Bruyne. Manna ha ribadito che c'è un contratto per un anno ancora con opzione per una terza stagione. Non c'è niente di cui parlare, Kdb fa parte del progetto, ma è ovvio che il punto di vista del giocatore verrà ascoltato quando si presenterà in ritiro. Ma lui e Kdb sono due pilastri del nuovo Napoli".