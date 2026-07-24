Lukaku via? Sky: "Manna con una frase ha fatto capire tutto"

vedi letture

Massimo Ugolini, giornalista di Sky Sport, è intervenuto in diretta da Dimaro per le ultime sugli azzurri: "Ci sono dubbi sul futuro di Lukaku. Manna ha fatto capire che tenere in rosa lui e Hojlund è un lusso che pochi club si possono permettere anche da un punto di vista economico. Vediamo la posizione di Lucca che intanto si è infortunato e ne avrà per un paio di settimane. Ma il Napoli ha puntato molto su di lui e ci si aspetta ora qualcosa di diverso rispetto alla scorsa stagione. Aspettiamo le valutazioni di Allegri anche su di lui".