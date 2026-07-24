Manna ha svelato l'identikit del nuovo difensore del Napoli

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Ultime notizie Napoli, caccia al difensore: Manna attende l’occasione giusta sul mercato

L’infortunio inatteso di Alessandro Buongiorno ha cambiato i piani del Napoli, chiamato ora a valutare un nuovo intervento sul mercato per rinforzare il reparto arretrato. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la società azzurra è alla ricerca di un difensore centrale con caratteristiche precise: un mancino sarebbe il profilo ideale, anche se non rappresenta un requisito imprescindibile. La priorità resta quella di aggiungere un elemento affidabile e con esperienza internazionale, considerando gli impegni della prossima stagione tra campionato e Champions League.

Manna non accelera: il Napoli aspetta le opportunità di fine mercato

Il direttore sportivo Giovanni Manna non sembra intenzionato a farsi prendere dalla fretta. La strategia del club è quella di monitorare il mercato con attenzione, consapevole che dopo Ferragosto potrebbero aprirsi scenari interessanti. Le grandi società europee, infatti, potrebbero avere la necessità di cedere alcuni esuberi, rendendo possibili operazioni in prestito con diritto o obbligo di riscatto a condizioni favorevoli. Il Napoli vuole quindi valutare ogni opportunità senza farsi condizionare dall’emergenza, scegliendo con calma il rinforzo più adatto alle esigenze della squadra.