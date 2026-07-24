Ufficiale Ambrosino torna al Modena: l'annuncio della SSC Napoli

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Nota ufficiale del club per la cessione in prestito di Ambrosino. "La SSC Napoli comunica di aver ceduto, in prestito con diritto di opzione, le prestazioni sportive di Giuseppe Ambrosino Di Bruttopilo al Modena Football Club 2018. In bocca al lupo, Giuseppe!".

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