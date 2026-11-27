Rao gioca poco al Pisa, malumore Napoli! Tmw: possibile cambio squadra a gennaio

Emanuele Rao trova poco spazio al Pisa in Serie B: il Napoli valuta un possibile cambio di squadra a gennaio

Potrebbe cambiare già a gennaio il futuro di Emanuele Rao, giovane talento di proprietà del Napoli attualmente in prestito al Pisa. Il classe 2006, arrivato in nerazzurro dopo la positiva esperienza al Bari, sta trovando meno spazio del previsto e la sua gestione avrebbe generato qualche malumore nell'ambiente azzurro. A riportarlo è Tuttomercatoweb, che fa il punto sulla situazione del calciatore.

Rao gioca poco al Pisa: malumori a Napoli, possibile cambio di squadra a gennaio

Emanuele Rao era stato ceduto in prestito dal Pisa con la prospettiva di diventare un potenziale titolare. Finora, però, il giovane attaccante ha collezionato appena 274 minuti in 10 presenze, venendo impiegato prevalentemente a partita in corso. A incidere sul suo minutaggio - aggiunge Tmw - è stata anche la scelta dell'allenatore Paolo Bianco di passare al 3-4-2-1. Così, la situazione ha provocato qualche malumore a Napoli e questo potrebbe portare a un cambio di casacca già nella finestra invernale di calciomercato.